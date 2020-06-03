نجران 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران وفرعيها بمحافظة حبونا، وشرورة، العديد من الإجراءات الاحترازية مع عودة الموظفين، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .وتضمنت الإجراءات تعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، ونقاط فحص درجات الحرارة، والتوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.كما دعت الغرفة جميع مراجعيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة والتي تشمل طلبات الاشتراكات، وشهادة العضوية، والتصديق الإلكتروني، وعدداً من الخدمات الإلكترونية الأخرى على موقع الغرفة https://www.najcci.org.sa .// انتهى //08:25ت م0012