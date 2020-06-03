طرابلس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وقائد قوات القيادة العامة للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إذ أكد كونتي أن أي خيار عسكري مرفوض، وأن الحل السياسي للأزمة الليبية لا مفر منه، مشيرة إلى متابعة قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية الذي عقد في العاصمة الألمانية في يناير الماضي.وأشارت إلى الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إذ تشاورا حول استئناف الحوار السياسي، وبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتطورات العسكرية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور عين زاره ، وطريق المطار والخلاطات ، مبينة القصف العشوائي على منطقة قصر بن غشير مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ، مفيدةً بإسقاط الجيش طائرة مسيرة تركية جنوب بني وليد.وتطرقت إلى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم ،بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدة أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات أغلبية الليبيين.وعرجت صحف ليبيا على تنديد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان مشترك، باستخدام عبوات ناسفة مبتكرة ضد الأطفال والمدنيين بمنطقتي عين زارة وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، حيث كانت اشتباكات تدور فيهما بين فوات الوفاق والجيش الوطني .// انتهى //08:46ت م0016