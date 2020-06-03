محايل 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستواصل نقاط الفرز البصري التابعة للقطاع الصحي بمحافظة رجال المع أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة عبر مداخلها .ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره .// انتهى //08:48ت م0017