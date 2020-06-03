إسلام آباد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مراجعة الحكومة للإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا في باكستان وعزمها على تشديد تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي في البلاد.وسلطت الضوء على الارتفاع القياسي الذي تشهده باكستان في الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي، مع الارتفاع غير المسبق في عدد الوفيات بالفيروس.وتطرقت الصحف إلى التقارير التي أشارت إلى إمكانية تحول باكستان والهند إلى المحور المقبل لفيروس كورونا الذي بدأ من الصين وضرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية خلال الأسابيع الماضية.وأخبرت عن وفاة وزير شؤون المستوطنات البشرية في حكومة إقليم السند الباكستاني غلام مرتضى بلوتش الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا.واهتمت بتجديد باكستان والصين العزم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت صحف اليوم إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل 7 مدنيين على الأقل، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بإقليم قندوز شمالي أفغانستان.وتابعت الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأشارت صحف باكستان إلى تطورات الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الاحتجاجات الجارية لمقتل المواطن الأميركي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.// انتهى //08:50ت م0018