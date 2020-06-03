المدينة المنورة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستفقد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أمس, نقاط الفرز البصري بالمسجد النبوي الشريف, كما وقف على أعمال الفرق التطوعية ومهام منسوبي الهيئة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف.وتابع الزهراني أعمال الفرق التطوعية بمركز التطوّع التابع للهيئة بجوار المسجد النبوي, منوهاً بجهود منسوبي المركز من المتطوعين والمتطوعات وجهودهم في توعية قاصدي المسجد النبوي بالتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ ومساهماتهم الميدانية في نقاط الفرز البصري.// انتهى //08:54ت م0020