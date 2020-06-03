جيزان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أمس، عدداً من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فايروس كورونا.ووجه المدخلي مدراء إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأدائهم للصلاة في أمن وطمأنينة.// انتهى //09:32ت م0026