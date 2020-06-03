تبوك 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسدشنت الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً فرعها بمنطقة تبوك، ليتولى كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة بالمنطقة، وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.وأوضح مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة أحمد بن عبدالمحسن البازعي أن من مهام عمل الفرع الإشراف وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء ووضع السياسات العامة المتصلة بشؤون عقارات الدولة والخطط والبرامج اللازمة تنفيذها، كما تكمن مهام الفرع في اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وإقرار تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة بمنطقة تبوك.وفيما يتعلق بآلية وأنظمة الفرع الخاصة بشؤون عقارات الدولة، فتكمن في حفظ أصول صكوك ملكية العقارات، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة، ووضع قواعد وضوابط الاستثمار والتصرف فيها، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة.// انتهى //11:15ت م0053