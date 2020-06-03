الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي 11 دورة تدريبية "عن بعد" استفاد منها أكثر 500 ألف مستفيد من مناطق المملكة منذ بداية جائحة كورونا، تضمنت العديد من البرامج الإسعافية أبرزها برامج مكافحة العدوى، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعافات الأولية، والسلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية .وبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية خلال شهر مايو أكثر من 240 ألف مستفيد، منهم أكثر من 40 ألف مستفيد من برنامج مكافحة العدوى، وقرابة 39 ألف مستفيد من برنامج إدارة الكوارث والأزمات، فيما استفاد نحو 68 ألف متدرب ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية .أما برنامج السلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية فقد استفاد منه أكثر من 22 ألف متدرب، وأكثر من 20 ألف مستفيد من برنامج تخطيط القلب الكهربائي الأساسي والكهربائي، فيما استفاد نحو 12 ألف متدرب من برنامج جهاز التنفس الصناعي، وأكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج أساسيات العمل التطوعي، وقرابة 9 آلاف مستفيد من برنامج التنبيب الرغامي باستخدام الأدوية، و91 مستفيدا من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمكفوفين .تأتي هذه البرامج التدريبية ضمن إستراتيجية هيئة الهلال الأحمر لمواجهة جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19- والحد من انتشار العدوى ورفع استعدادات الكوادر الصحية العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس "We Strive to Save Lives" .// انتهى //11:31ت م0057