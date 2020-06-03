الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم أن نادي كارباتي لفيف وُضِع في الحجر الصحي بعد الكشف عن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأفراد من جهازه الفني.وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الأشخاص المصابين في "العزل التام" بينما وضع النادي في "الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل"، كما أن جميع تدريبات النادي ألغيت, إضافة إلى المبارتين المقبلتين للفريق في منتصف يونيو الحالي.وكانت الرابطة أعلنت السبت تأجيل مباراة كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول التي كانت مقررة الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس بسبب "كوفيد-19"، وهي الأولى للفريقين خلال استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب الفيروس.وتتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم, وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.// انتهى //11:36ت م0062