الكويت 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1469 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغت 15.750 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسوف تنقل إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين القادمين .// انتهى //11:43ت م0065