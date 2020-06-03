عمّان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقدمت الحكومة اليابانية اليوم، دعمًا بقيمة 300 ألف دولار أمريكي لمواصلة تمويل العيادات الصحية في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن.وذكرت السفارة اليابانية لدى الأردن، أن هذا الدعم يأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها اليابان لدعم الأردن في تقديم الخدمات للاجئين السوريين وذلك ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2019- 2020 م.// انتهى //13:06ت م0087