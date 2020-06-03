بغداد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسانطلقت المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق" الأمنية التي تستهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جنوب غربي محافظة كركوك العراقية.وبدأت المرحلة الثانية من العمليات التي تنفذ بإشراف مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من ثلاثة محاور بتنسيق مشترك بين طيران الجيش والقوة الجوية والقوات البرية.وعقد الكاظمي اجتماعًا للقيادات العسكرية والأمنية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة للاطلاع على سيرالعمليات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقراروتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غربي كركوك.وكانت المرحلة الأولى من "أبطال العراق" قد انطلقت في محافظة كركوك أمس بمشاركة قوات مشتركة وبدعم من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.// انتهى //13:06ت م0088