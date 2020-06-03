الدمام 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني الثلاثاء القادم عن بعد وعبر الاتصال المرئي، لقاءً بعنوان "التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية".ويستعرض اللقاء الذي سيبث عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء 9 يونيو، أبرز الأسس والمعايير المستقبلية المتبعة في عملية التخطيط، وأهم الاعتبارات التي أخذت لاعتماد التخطيط العمراني الذي سيكون بطريقة جديدة مطورة تراعي الكثير من الاهتمامات والرغبات.كما يتناول اللقاء مميزات التخطيط الحديث، وكذلك أبرز نتائجه على المستوى البعيد باعتباره العامل الرئيسي في بناء المدن وتأسيسها.// انتهى //13:12ت م0089