نجران 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية بمنطقة نجران اليوم، استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس "الصباحي والمسائي"، ويستمر خمسة أيام.وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن عدد المقررات المطروحة للفصل الصيفي بالكلية لبرنامج الدبلوم ٢٢ مقرراً، في مجالات "الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتقنية الإدارية، والتقنية الميكانيكية، والتقنية الكهربائية، وتقنية المحركات والمركبات، والدراسات العامة واللغة الإنجليزية"، فيما بلغ عدد المقررات لبرنامج البكالوريوس ٩ مقررات في مجالات "الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتقنية الإدارية، والتقنية الكهربائية، والدراسات العامة واللغة الإنجليزية"، مشيراً إلى أن التدريب في الفصل الصيفي سيبدأ يوم الأحد القادم "عن بعد".// انتهى //13:14ت م0090