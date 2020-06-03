أبها 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسكثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير وسائل خدمة المستفيدين عن بُعد ، وذلك من خلال الوسائط المخصصة لذلك .وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ، مثمناً تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة .من جهته أكد مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح ، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة ، ويمكن خدمتهم عن بعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية : https://tawasul.moe.gov.sa والهاتف الموحد 19996 وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية و هاتف تعليم عسير الموحد 920004294، مشيراً إلى أن فرق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقا للأنظمة والتعليمات .// انتهى //13:15ت م0091