الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم يومي السبت المقبل دورة تدريبية خاصة بأولياء أمور اللاعبين من الجنسين وتستمر لمدة يومين.وستشمل الدورة الموجهة لمن لدية أبناء منتسبين للأندية الرياضية أو المنتخبات السعودية أو مراكز التدريب الأقليمية التابعة للاتحاد مواضيع تختص بـ (تغذية الرياضيين ) و (علم النفس الرياضي), و (الأسرة: الرمز الخفي في صناعة النجم ), و ( التدريب الرياضي ).// انتهى //13:19ت م0092