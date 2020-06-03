رياضي / اللجنة الفنية باتحاد القدم تقيم دورة تدريبية عن بعد
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم يومي السبت المقبل دورة تدريبية خاصة بأولياء أمور اللاعبين من الجنسين وتستمر لمدة يومين.
وستشمل الدورة الموجهة لمن لدية أبناء منتسبين للأندية الرياضية أو المنتخبات السعودية أو مراكز التدريب الأقليمية التابعة للاتحاد مواضيع تختص بـ (تغذية الرياضيين ) و (علم النفس الرياضي), و (الأسرة: الرمز الخفي في صناعة النجم ), و ( التدريب الرياضي ).
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13:19ت م
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