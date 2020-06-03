مسقط 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 01ر3535 نقطة منخفضًا بـ 18ر5 نقاط وبنسبة 146ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19 ر3540 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول 1.274.758 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 57ر103 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها 626.208 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 060ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 38ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:23ت م0093