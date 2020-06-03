اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 16ر11 نقطة
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
الكويت 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر11 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5014 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر161 مليون سهم عبر 7060 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر23 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4147 نقطة بنسبة هبوط بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر102 مليون سهم تمت عبر 3657 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الاول 05ر8 نقاط ليبلغ مستوى 79ر5453 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 2ر59 مليون سهم تمت عبر 3403 صفقة بقيمة 6ر18 مليون دينار .
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 33ر24 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4033 نقطة بنسبة هبوط بلغت 60ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 8ر74 مليون سهم تمت عبر 2471 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار .
// انتهى //
13:23ت م
0094