الكويت 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر11 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5014 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر161 مليون سهم عبر 7060 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر23 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4147 نقطة بنسبة هبوط بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر102 مليون سهم تمت عبر 3657 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 05ر8 نقاط ليبلغ مستوى 79ر5453 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 2ر59 مليون سهم تمت عبر 3403 صفقة بقيمة 6ر18 مليون دينار .وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 33ر24 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4033 نقطة بنسبة هبوط بلغت 60ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 8ر74 مليون سهم تمت عبر 2471 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار .// انتهى //13:23ت م0094