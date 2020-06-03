الطائف 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي "عن بعد" أحد المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في خطوة تهدف إلى استثمار التقنية الحديثة وتسخيرها لضمان سير العمل وتقديم الدعم اللازم ولضمان بداية جادة لعام دراسي جديد.وشاهد اللهيبي عبر اتصال مرئي أعمال التأهيل لمبنى مدرسة الخالدية بحضن، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل ومراحل المشروع ونسبة الإنجاز.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف على أن الزيارة الافتراضية للمشروع تأتي بهدف الوقوف على مراحل سير العمل بالمشروع باستخدام التقنية الحديثة، وذلك تطبيقًا للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة اكتمال أعمال التأهيل خلال الفترة المحددة ليكون المبنى جاهزاً للعمل والدراسة مع بداية العام الدراسي القادم، والوقوف على جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة افتراضيًا خلال هذه الفترة ومتابعة الأعمال الإنشائية والتأهيلية للمباني عن بعد .// انتهى //13:24ت م0095