برلين 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسألغت ألمانيا التحذير من السفر السياحي لأنحاء العالم بالنسبة لـ29 دولة أوروبية ابتداءً من 15 يونيو المقبل.وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد اجتماع لمجلس الوزراء الألماني أن الحكومة أرجأت القرار بشأن النرويج وإسبانيا، حيث يستمر حظر الدخول إليهما بسبب جائحة كورونا إلى بعد 15 يونيو الجاري، مبينًا أنه يتوقع أن تلغي إسبانيا حظر السفر بحلول 21 يونيو الجاري، وأنه سيجري يعد ذلك على الفور إلغاء التحذير من السفر إليها.// انتهى //13:24ت م0098