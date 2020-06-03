رفحاء11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة اليوم ، أعمال مشروع تأهيل وتطوير الحدائق ، وإنشاء ممرات بتقنية الخرسانة المطبوعة،كما تابع سير أعمال مشروع مضمار المشاة الجديد على الحزام الشمالي للمحافظة بطول 750 متراً وعرض 50 متراً، والخدمات المساندة، موجهاً بعمل مصدات لمنع دخول السيارات للمضمار للحفاظ عليه من العبث.‏‎وشدد الدكتور الوردة خلال الجولة على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملاحظات ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع.// انتهى //13:25ت م0099