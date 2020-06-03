الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسطبقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ بدء دوام يوم الأحد كافة التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عودة الموظفين تدريجياً في ديوان الوزارة وفروعها بعد فترة الحظر الذي تمت لمنع تفشي وباء كورونا كوفيد 19، مع الأخذ في الاعتبار استثناء الحضور لبعض الفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والرئة والربو الشديد والسكري وارتفاع ضغط الدم.وأكد مدير عام الموارد البشرية في الوزارة تركي بن محمد العسيري أن خدمة المراجعين وموظفي الوزارة بجميع مناطق المملكة تتم عبر قنوات التواصل المعتمدة والمعلنة في موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه بتوجيهات من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يتم العمل بالخطة التنفيذية لعودة الموظفين تدريجياً وفق النسب المحددة و أخذ الاحتياطات اللازمة.وأبان أن الوزارة تعمل على إجراء فحص حرارة الجسم لكل موظف ومراجع من حين دخوله مقر الوزارة وفروعها وحتى تردده بالعودة، كما نبهت على الموظفين عبر اللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، والمتعلقة بأهمية الإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان عودة الحياة الطبيعية وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.ودعا مدير عام الموارد البشرية في وزارة الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه إلى أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء .// انتهى //14:46ت م0121