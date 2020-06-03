بريدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، عبدالكريم بن عبدالله الحسين المرافق الشخصي لسمو نائب أمير منطقة القصيم رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "رائد".وهنأ سموه الرائد الحسين على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.من جانبه , رفع الرائد الحسين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهد , والتفاني في العمل , مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة له طوال مسيرته ، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - حفظهم الله ـ.// انتهى //14:53ت م0124