عام / سمو أمير منطقة القصيم يقلد الحسين رتبته الجديدة
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
بريدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، عبدالكريم بن عبدالله الحسين المرافق الشخصي لسمو نائب أمير منطقة القصيم رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "رائد".
وهنأ سموه الرائد الحسين على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
من جانبه , رفع الرائد الحسين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهد , والتفاني في العمل , مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة له طوال مسيرته ، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - حفظهم الله ـ.
// انتهى //
14:53ت م
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