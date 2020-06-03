جيزان 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020 واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير الخاصة بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد سمو أمير منطقة جازان على أهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الاجراءات الخاصة، وحث كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من خمسة عشر عاما للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة ، مبزراً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان في ختام اللقاء عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.//انتهى//14:54ت م0125