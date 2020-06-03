عام / المعهد الصناعي بصبيا يحدد مواعيد القبول للدبلوم والبرامج المهنية
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
صبيا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وذلك ابتداءً من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتشمل البرامج التدريبية دبلومات ميكانيكا السيارات والكهرباء الصناعية والتكييف والتبريد ، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية والتبريد والتكييف .
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14:55ت م
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