صبيا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وذلك ابتداءً من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتشمل البرامج التدريبية دبلومات ميكانيكا السيارات والكهرباء الصناعية والتكييف والتبريد ، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية والتبريد والتكييف .// انتهى //14:55ت م0126