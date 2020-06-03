عرعر 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري والذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أعمال الأمانة .وفي إطار القرارات القاضية بالرفع التدريجي للحظر وتخفيف الإجراءات الاحترازية وصولًا لمرحلة الحياة الطبيعية، شدد سموه على أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا, من خلال رش وتعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات, والتأكد من التزامها بمعايير النظافة, وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها .واطلع سموه على مستجدات إعداد خطة التنمية العمرانية والاقتصادية للمنطقة، بشكل عام ومدينة عرعر بشكل خاص، والتي وجه بها سموه سابقًا، مشدداً على تحقيق أهداف الخطة في دراسة استعمالات الاراضي وايجاد الفرص الاستثمارية والاستفادة من موقع المنطقه كمنطقه حدودية .ووجه سموه بمضاعفة جهود الأمانة والبلديات التابعة في إعداد وتنفيذ الخطط العمرانية والحضرية، بمراعاة متطلبات الحاضر والمستقبل البعيد، لما لذلك من دور كبير وحاسم في تهيئة البيئة المحفزة للتنمية بكافة المجالات، مبينًا سموه أن الاستخدام الأمثل للأرض يمثِّل القناة الأساسيَّة لتحقيق جهود التنمية الاستثمارية بجميع المجالات، لكونه جزء أصيل من رؤية المملكة 2030 .كما اطلع سموه على الخطط الاستثمارية للأمانة والبلديات التابعة لها، لاسيما في مجال إسكان العمال، حيث خصصت الأمانة أربعة مواقع بمساحة عشرة آلاف متر مربع لإسكان العمال، منها 50 موقعًا يكون تأجيرها بشكل مباشر للشركات لإلزامهم بنقل عمالتهم من داخل الاحياء بالإضافة لتوفير فرصة للجمعيات غير الربحية للاستثمار في هذا المجال، حيث يكون تأجيرهم مواقع استثمارية لهذا الغرض بأسعار رمزية .ووجه سموه بضرورة توفير السكن اللائق للعمالة والمحقق لجميع الاشتراطات التي تراعي حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية وفي إطار قيمنا الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة .وثمن سموه جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية لاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها .ودعا سموه أمانة المنطقة لمضاعفة الجهود بروح الابتكار والإبداع، لرفع كفاءة الأداء وكفاءة الإنفاق للمستويات القياسية، وذلك بالتنسيق والتكامل وبروح المبادرة وبشكل مستمر مع جميع الجهات ذات الصلة من إدارات حكومية وشركات خاصة تمثلها الغرفة التجارية والصناعية بعرعر ومؤسسات غير ربحية خيرية أو تعاونية أو مهنية .ونوه سموه بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.‏ من جانبه أعرب المهندس الشمري, عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وما استمع إليه من توجيهات، مقدماً شكره وامتنانه لسموه على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي .// انتهى //15:05ت م0128