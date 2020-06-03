الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف رسالة نصية (sms) من الممكن الرقمي والتقني للوزارة عبر شركة الاتصالات السعودية تضمنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً للموافقة الكريمة بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة يوم الأحد الماضي.وتضمنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها .وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.// انتهى //15:11ت م0129