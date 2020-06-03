الأحساء 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسوقّعت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال أمس، مذكرة تفاهم مع شركة وطنية رائدة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار بهدف إتاحة الفرصة لـ 30 شخصاً لدخول برنامج تعليمي مُكثّف ثم الاحتضان لـ 10 شركات ناشئة من خلال برنامج الحاضنة الافتراضية "شركتك الناشئة الأول" وإقامة ملتقى افتراضي ريادي لـ 100 شخص.وتتضمن بنود المذكرة وآلية العمل فيه تنفيذ عدة مراحل، من بينها مرحلة برنامج "الويبينار الافتراضي" تحت محور التعليم والتعلم الذي يهدف لاختيار وبناء المحتضنين التقنيين الابتكاريين وتبادل المعلومات وتشارك الملفات معهم، وتقديم وعرض واستقبال ومناقشة المعلومات في لقاءات افتراضية وجهًا لوجه، إضافة إلى البرنامج التعليمي المُكثّف "شركتك الناشئة الأولى" "Your First Startup".وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات المتنوعة التي ينظمها المركز في إطار رسالته وأهدافه وبرنامج أعماله، للتعرّف عن كثب على الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع ريادة وتطوير الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وفتيات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والابتكار والمشاريع التقنية الناشئة وترسيخ خطى التحول المعرفي في الاقتصاد المحلي والوطني.يُشار إلى أن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء، يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء والمستثمرين على تشجيع وتأهيل ودعم وتمكين شباب وفتيات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار لإنتاج مشروعات تقنية ونوعية ذات قيمة مُضافة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، فيما تعمل الشركة في ريادة الأعمال والابتكار وتقديم خدمات حاضنات ومسرعات الأعمال والاستثمار في الشركات التقنية الناشئة وإدارة صناديق الاستثمار الجريء في الشركات التقنية الناشئة.// انتهى //15:16ت م0132