المجمعة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستفقد معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن اليوم ، سير العمل في عملية استقبال الموظفين والموظفات لمقر العمل،وشدد معاليه خلال جولته التفقدية على ضرورة تطبيق جميع الاحترازات الوقائية لضمان سلامة الجميع، مؤكداً على اتخاذ جميع التدابير الوقائية وفق التعليمات الواردة من الجهات المختصة .الجدير بالذكر أن الجامعة، وضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي عملت عليها منذ بداية جائحة كورونا، قامت عبر إداراتها المختصة بتهيئة البيئة الجامعية ومقرات العمل لموظفي وموظفات الجامعة، حيث أنهت الإدارة العامة للصحة المهنية والبيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومركز المبادرات أعمال الإجراءات الاحترازية، التي من ضمنها تأمين بوابات تعقيم ذاتية للموظفين والموظفات، كما قدمت الخدمات الطبية جهوداً كبيرة في الكشف على موظفي وموظفات الجامعة خلال توافدهم لمقر العمل .// انتهى //15:23ت م0133