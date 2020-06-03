جيزان 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020 واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل من المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يقوم بها الفرع والخدمات التي يقدمها بميناءي جازان وفرسان لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والالتزام بجميع التدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة.ووجه سموه بأهمية مضاعفة الجهود وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع.من جانبه أعرب المدير العام لطرق جازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.//انتهى//16:19ت م0147