الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية, فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.// انتهى //16:20ت م0148