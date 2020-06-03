رياضي / إلغاء الدوري العراقي موسم 2019 ـ 2020 بسبب فيروس كورونا
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية, فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.
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16:20ت م
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