الدمام 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف وارتفاح درجة حرارة الأجواء ومياه البحر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد وذلك من خلال الإهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم والتأكد من جاهزيتها ، وذلك خوفاً من تعطلها في عرض البحر ، مما قد يؤدي لا قدر الله إلى بقائهم في عرض البحر لساعات طويلة حتى إصلاح العطل وبالتالي فقد المنتج لجودته أو فساده .وأوضح المهندس المطيري أن بعض الأعطال تكون أما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة , مشيراً إلى ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة .و دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية .// انتهى //16:21ت م0149