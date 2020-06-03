بيروت 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.98% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 583.34 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79 ألفاً و335 سهماً، بقيمة 844 ألفاً و27 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 33 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و59 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و2000 دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:30ت م0155