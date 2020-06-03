القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر558 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه، تضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 83ر0 % ليبلغ مستوى 1ر10424 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة51ر0 % ليبلغ مستوى 54ر1198 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 62ر0 % ليبلغ مستوى 31ر1930 نقطة.// انتهى //16:36ت م0157