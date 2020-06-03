سكاكا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الثلاثة أيام الماضية 310 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع ، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات التي تم تنفيذها استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومحال بيع اللحوم والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه والمخابز، نتج عنها تحرير 77 مخالفة ومباشرة 75 بلاغ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، و طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.وأهاب مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج ، والابلاغ عن المخالفات طيلة ساعات اليوم من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900 .// انتهى //16:44ت م0159