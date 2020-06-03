بيروت 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.// انتهى //16:52ت م0160