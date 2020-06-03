الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت الصحة اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل (2171) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (91182) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (22444) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1321) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.كما سجلت عدد (2369) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (68159) حالة.وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (2171) حالة، 45?من الحالات تعود لسعوديين و55% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 12%، والبالغين 84%.وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (683) حالة، وجدة (418) حالة، ومكة المكرمة (279) حالة، والمدينة المنورة (167) حالة، والدمام (133) حالة، والطائف (85) حالة، والقطيف (70) حالة، والخبر (54) حالة، والهفوف (31) حالة، والجبيل (26) حالة، وخميس مشيط (25) حالة، وينبع (12) حالة، والمويه (12) حالة، وصبيا (12) حالة، والمزاحمية (12) حالة، ورأس تنورة (10) حالات، وحائل (8) حالات، ونجران (8) حالات، وتبوك (8) حالات، والظهران (7) حالات، وجازان (7) حالات، وبيشة (6) حالات، والليث (6) حالات، والنماص (5) حالات، وصفوى (5) حالات، والمحاني (4) حالات، وبيش (4) حالات، وشرورة (4) حالات، والخرج (4) حالات، ووادي الدواسر (4) حالات، وأملج (4) حالات، والمبرز(3) حالات، والقنفذة (3) حالات، وأبها (3) حالات، وسلوى (3) حالات، وحفر الباطن (3) حالات، والجفر حالتان، ومحايل عسير حالتان، والبشائر حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والعارضة حالتان، وصامطة حالتان ، وحالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، والقرى، والحناكية، ونمرة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وبللسمر، ووادي بن هشبل، وبقيق، والدرب، والعيدابي، والدائر، وضمد، وخليص، وحبونا، والعويقلة، والدرعية، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والرين، والسليل، وحريملاء، ورماح، ورويضة العرض، كما بلغ عدد الوفيات (579) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة .وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6404872) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2747830) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (380773) ألف حالة.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16976) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (870963) فحصاً.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية .‏ // انتهى //17:46ت م0165