القطيف 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف، اليوم، المقابلات الشخصية للمتقدمين المرشحين للأعمال الإشرافية داخل المدارس "قائد - وكيل"، والتي استمرت يومين، وذلك لسد العجز في المدارس التابعة لمكتب التعليم بالقطيف للعام الدراسي القادم 1442هـ .وأشار رئيس قسم القيادة المدرسية صالح الغامدي، إلى توفر الضوابط والشروط على المرشحين الذين ستعلن نتائجهم في وقت لاحق، حيث اتسمت المقابلات بالمرونة، داعيًا الله لهم بالتوفيق فيما يخدم المصلحة التعليمية.بدوره، نوه المساعد للشؤون التعليمية علي بن عبدالله الشهري، بالإجراءات والاحتياطات الاحترازية وتنفيذها لتوصيات وزارة الصحة وفق بروتوكلات العودة بحذر الصادرة من وزارة الموارد البشرية، خلال اجراء المقابلات الشخصية، وتمثلت في قياس درجة الحرارة عند المدخل الرئيسي وعدم المصافحة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين واﻷسطح، مؤكدًا على دور المتقدمين التربوي في تنمية وتنشئة الأجيال القادمة وتحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أن لجنة المقابلات الشخصية ضمت كلاً من المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم القطيف علي بن عبد الله الشهري، (رئيساً) ورئيس قسم القيادة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية (عضوًا)، ومشرف القيادة المدرسية بمكتب تعليم القطيف عبدالعزيز بن محمد الغامدي (عضوًا).// انتهى//18:07ت م0167