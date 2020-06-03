الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسانطلاقاً من الواجب الوطني واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية بأهمية مساندة الجهات الصحية في المملكة تجاه محاصرة وباء كورونا COVID–19؛ بادرت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) وعددٌ من شُركائها المتميزين بالمساهمة لدعم صندوق الوقف الصحي، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في هذه الحملة أكثر 8,6 مليون ريال.تأتي هذه المساهمة لتوفير أجهزة التنفس الصناعية، وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، وأدوات الوقاية الصحية للأطباء والممارسين الصحيين، ومعقمات المنشآت الطبية، بالإضافة إلى خدمة المحاجر الطبية، والغسيل لمرضى الفشل الكلوي، وكل ما تستدعي الضرورة دعمه بأولوية قصوى بحسب تقديرات وزارة الصحة.الجدير بالذكر بأن شركة ترشيد قد أطلقت حملة لدعوة بقية شركات خدمات كفاءة الطاقة في المملكة للمساهمة في الصندوق وفق البرامج والبنود المخصصة بشكل أساس، ومما تجدر الإشارة إليه بأن عدد شركات كفاءة الطاقة قد ارتفع من أربع شركات في العام 2017 إبّان تأسيس شركة ترشيد إلى 46 شركة مع نهاية العام 2019م.// انتهى //18:08ت م0168