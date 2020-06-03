نيويورك 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم، حيث ظل المستثمرون متفائلين حيال انتعاش اقتصادي من تراجع فيروس كورونا وسط اضطرابات مدنية مستمرة بالبلاد.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 164.23 نقطة، أي ما يعادل 0.64%، ليصل إلى 25906.88 نقطة، كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 18.08 نقطة، أو 0.59%، إلى 3098.90 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 43.49 نقطة، أو 0.45%، إلى 9651.86 نقطة.// انتهى //18:34ت م0170