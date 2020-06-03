عمّان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستسلمت الحكومة الأردنية اليوم، معدات ولوازم طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد واحتوائه ومنع انتشاره.وشملت المعدات بحسب بيان صحفي، نصف مليون كمامة، و10 آلاف فرهول طبي، و10 آلاف غطاء وجه، بالإضافة إلى 200 جهاز حديث لفحص الحرارة عن بعد، ونظارات واقية وبدلات مخصصة للعمليات الجراحية.// انتهى //18:36ت م0171