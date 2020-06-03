عمّان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسعقد وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم، اجتماعاً في إطار آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التنسيق في جهود حل الازمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.وشدد الوزراء خلال الاجتماع الذي تم عبر آلية الاتصال المرئي على استمرار العمل على تعميق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والدفاع.وبحث الوزراء المستجدات الإقليمية والتطورات المرتبطة بالعملية السلمية، وجهود حل الأزمة السورية، والأزمة الليبية، ومكافحة الإرهاب.// انتهى //18:39ت م0173