القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً اليوم, مع نظيره التشيكي ميلوش زيمان، سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات التعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد".// انتهى //19:36ت م0189