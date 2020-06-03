الجزائر 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9733 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن احصاء 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى673 وفاة.وأشار الى أنه تم تسجيل شفاء 151 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 6218 حالة.// انتهى //19:43ت م0195