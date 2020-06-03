واشنطن 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزراء خارجية أستراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، أهمية التنسيق المستمر لتعزيز الاستجابة لوباء كوفيد-19.وأشار الوزراء خلال الاتصال، إلى أهمية التعاون الوثيق في إعادة فتح الاقتصاد ومكافحة التضليل، مؤكدين الحاجة إلى تظافر الجهود لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.// انتهى //19:45ت م0196