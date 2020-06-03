سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بوزراء خارجية استراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
واشنطن 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزراء خارجية أستراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، أهمية التنسيق المستمر لتعزيز الاستجابة لوباء كوفيد-19.
وأشار الوزراء خلال الاتصال، إلى أهمية التعاون الوثيق في إعادة فتح الاقتصاد ومكافحة التضليل، مؤكدين الحاجة إلى تظافر الجهود لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.
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19:45ت م
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