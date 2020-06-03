بغداد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت العراق 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع اجمالي عدد الاصابات إلى 8168 إصابة, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية واربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار وكركوك وديالى وميسان والمثنى والانبارودهوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 256 حالة, كما تم تسجيل 587 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4095 حالة.// انتهى //19:47ت م0197