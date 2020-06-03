تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسمنح البنك الالماني للتنمية قرضًا لتونس بقيمة 100 مليون يورو، لدعم الإصلاح في المجال البنكي والمالي.وأوضح بيان لوزارة التنمية والإستثمار التونسية، أن "البرنامج الألماني لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي" يندرج في اطار مقاربة متعددة السنوات للتعاون المالي التونسي الألماني.وأفاد البنك الالماني للتنمية بحسب ذات البيان انه يسعى إلى دعم الاصلاحات والبنية التحتية والأنظمة المالية لضمان نمو اقتصادي عادل اجتماعي ومحترم للبيئة في البلدان السائرة نحو النمو.// انتهى //19:48ت م0198