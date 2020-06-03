حائل 11 شوال 1441 هـ الموافق 3 يونيو 2020 م واستشهد الأسواق والمولات التجارية بمنطقة حائل إقبالاً من المتسوقين عقب استئناف عملها بناءً على الموافقة الكريمة برفع منع التجول جزئياً وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء التنقلات بين المحلات داخل الأسواق وذلك حفاظاً على سلامة الجميع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " والتقيد بأوقات التسوق من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً .وألزمت أمانة منطقة حائل أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها زحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.وأسهم عدد من المتطوعين والمتطوعات في تنظيم حركة المتسوقين ومنع حدوث الزحام والتزام المتسوقين بالحد المسموح به لكل متسوق .// انتهـى //19:50ت م0200