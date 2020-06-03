تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقدم البنك الافريقي للتنمية منحة لتونس بمبلغ 180 مليون يورو، لتمويل برنامج الاستجابة لكوفيد-19.وأوضح بيان للبنك الأفريقي للتنمية اليوم، أن هذه المنحة تهدف إلى تقليص الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا داخل تونس.وأكد المدير العام لشمال إفريقيا بمجموعة البنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي:" أن البنك على كامل الإستعداد لمساندة تونس ودعم قطاع الصحة بها من أجل مساعدته على الصمود والحماية الإجتماعية ".// انتهى //19:51ت م0201