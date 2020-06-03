اقتصادي / البنك الافريقي للتنمية يمنح تونس 180 مليون يورو لتمويل برنامج الاستجابة لكورونا
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
قدم البنك الافريقي للتنمية منحة لتونس بمبلغ 180 مليون يورو، لتمويل برنامج الاستجابة لكوفيد-19.
وأوضح بيان للبنك الأفريقي للتنمية اليوم، أن هذه المنحة تهدف إلى تقليص الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا داخل تونس.
وأكد المدير العام لشمال إفريقيا بمجموعة البنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي:" أن البنك على كامل الإستعداد لمساندة تونس ودعم قطاع الصحة بها من أجل مساعدته على الصمود والحماية الإجتماعية ".
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19:51ت م
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