حفر الباطن 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسنفذت صحة حفر الباطن (1129) جولة تفتيشية مفاجئة خلال أربعة أشهر وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث شملت ( 414 ) زيارة للمستشفيات الخاصة ، فيما بلغ عدد الزيارات للمجمعات العامة ( 122)زيارة وبلغت الزيارات للمجمعات الطبية المتخصصة (43) زيارة وبلغت الزيارات للصيدليات للتأكد من توفر المستلزمات الطبية والكمامات والمعقمات 550 زيارة .و تواصل صحة حفر الباطن جولاتها الرقابية والتفتيشية على الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمرضى والتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.// انتهى //19:53ت م0202